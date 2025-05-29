Президент Аргентины разрешил получение гражданства за инвестиции 1 29.05.2025, 22:03

Решать, какие вложения будут считаться значительными, предстоит министерству экономики страны.

Глава Аргентины Хавьер Милей подписал указ, фактически вводящий практику продажи паспортов страны состоятельным иностранцам.

Согласно одобренным изменениям закона, теперь получить аргентинское гражданство можно будет вне зависимости от срока проживания за значительные инвестиции, сумма которых официально не называется.

Решать, какие вложения будут считаться значительными, предстоит министерству экономики страны. Для этого в рамках ведомства будет создано специальное агентство, в задачи которого войдет рассмотрение инвестпрограмм, подходящих для получения гражданства. По данным местных СМИ, речь идет о проектах от 500 тысяч долларов.

Подписанный указ меняет саму процедуру получения гражданства. Раньше вопросом занимались аргентинские суды, теперь заявки будет рассматривать миграционное управление. В документе также уточняется, что получение гражданства на основании оседлости после двух лет проживания в Аргентине возможно только при наличии на протяжении всего этого срока одобренного вида на жительства и при отсутствии выездов из страны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com