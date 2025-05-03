Американский квантовый компьютер превзошел аналоги в ключевых тестах
- 3.05.2025, 3:59
Лучший в мире?
В США продемонстрировали прорыв в области квантовых вычислений.
Исследование, проведенное специалистами Университета Южной Калифорнии, показало, что квантовый компьютер на основе отжига способен обойти лучшие современные суперкомпьютеры в задачах приближенной оптимизации. Этот результат стал первым доказательством реального квантового преимущества в подобного рода вычислениях.
В основе эксперимента лежал метод квантового отжига — технологии, использующей принципы квантовой физики для нахождения решений сложных задач. В отличие от традиционных вычислений, которые стремятся к абсолютному оптимуму, здесь акцент сделан на поиске решений, близких к оптимальным в пределах заданной точности. Такой подход особенно важен для практических задач, где минимальное отклонение от идеального результата допустимо и даже ожидаемо.
Важнейшей частью работы стала реализация коррекции квантового отжига, позволившей значительно снизить уровень ошибок — одного из главных ограничений современных квантовых устройств. Использованный процессор D-Wave Advantage, установленный в Институте информационных наук USC, смог создать свыше 1300 логических кубитов с подавленными ошибками, что стало ключевым фактором достижения превосходства над лучшими классическими алгоритмами.
Полученные результаты доказали преимущество квантового отжига над параллельным закаливанием с изоэнергетическими перемещениями кластеров — ведущим современным классическим методом решения аналогичных задач. Эксперимент подтвердил возможность масштабирования квантовых вычислений в реальных условиях, открыв путь к их применению в области финансов, логистики и управления ресурсами.
Авторы исследования подчеркивают: дальнейшее развитие квантового оборудования и методов коррекции ошибок способно значительно усилить наблюдаемое преимущество. В будущем планируется расширить испытания на более сложные многомерные задачи и оценить их эффективность в промышленных сценариях.