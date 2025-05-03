Ученые раскрыли удивительную тайну лесов 3.05.2025, 15:46

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Новое исследование бросило вызов традиционному научному пониманию.

Ученые обнаружили доказательства необычного поведения растений, которые бросают вызов традиционному научному пониманию. Новое исследование свидетельствует о том, что деревья могут общаться и взаимодействовать друг с другом в необычных условиях, пишет IFLScience (перевод - «Фокус»).

Международная исследовательская группа, в состав которой входили экологи-эволюционисты и физики, наблюдала за тремя елями на севере Италии, когда Луна частично закрыла Солнце. Они заметили значительное увеличение электрических сигналов внутри деревьев и между ними, и эти сигналы стали синхронизированными.

Профессор Моника Гальяно из Университета Южного Креста отметила, что такое поведение указывает на «опережающую и синхронизированную» адаптацию между деревьями.

- Мы обнаружили более глубокую, ранее нераспознанную динамическую синхронизацию, не основанную на обмене веществом между деревьями, — сказал профессор Алессандро Кьольерио из Итальянского технологического института, — Теперь мы видим лес не как простое собрание индивидов, а как оркестр коррелированных растений.

Чтобы измерить эти реакции, команда использовала датчики, прикрепленные к деревьям разного возраста, отслеживая электрические токи, когда ионы двигались через клеточные мембраны.

Интересно, что изменения впервые были зафиксированы в старых деревьях, которые, по мнению исследователей, могли сталкиваться с предыдущими затмениями и выработали определенную форму распознавания или готовности. Это позволяет предположить, что деревья могут хранить экологический опыт, подобно форме памяти.

Исследователи выделили роль старых лесов в поддержании экологической стабильности. По словам Гальяно, такие деревья могут обладать «памятью предков», жизненно важной для адаптации к изменениям окружающей среды, что усиливает аргумент в пользу сохранения зрелых лесов вместо того, чтобы просто заменять их.

Однако не все эксперты убеждены в этом. Некоторые утверждают, что уменьшение освещенности во время частичного затмения незначительно и сравнимо с пасмурным небом, что ставит под сомнение идею памяти или опережающих реакций. Научное сообщество все еще не сошлось на общем видении этого поведения.

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