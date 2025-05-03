Собиравшихся на парад в Москву лидеров косит «недомогание» 12 3.05.2025, 17:32

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«Парадный вирус» — штука серьезная, но Лукашенко не доступная.

Сербский президент Вучич и словацкий премьер Фицо, которые клятвенно обещали Путину быть 9 мая в Кремле, «неожиданно» ощутили проблемы со здоровьем.

Так, сообщается, что президент Сербии Александр Вучич из-за недомогания прервал свой визит в США и по рекомендации врачей досрочно возвращается в Белград. Участие Вучича в параде 9 мая в Москве, от которого его отговаривали европейские политики, теперь находится под вопросом, отмечает «Салідарнасць».

Болезнь подкосила и премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который также собирался в Москву. Он «захворал» еще накануне «первомайских» торжеств в Словакии. Бывший президент Чехии Милош Земан объяснил, что причиной внезапного изменения планов стали последствия прошлогодней травмы.

На «внезапную» хворь лидеров обратили внимание даже кремлевские пропагандисты.

Кого следующего скосит «парадный вирус», остается только гадать.

— После проблем со здоровьем, которые на фоне недуга Александра Вучича теперь возникли и у «словацкого оригинала» Роберта Фицо, кошки на душе скребут по поводу Виктора Орбана, — иронизирует политический обозреватель Александр Фридман. — Хуже всего, однако, Лукашенко. Помешать ему приехать в Москву на 9 мая в нынешней ситуации может, пожалуй, лишь вторжение инопланетян в Могилевскую область.

Впрочем, есть сомнения, что в нынешних обстоятельствах даже высадка в Беларуси НЛО сможет помешать Лукашенко отправиться к Путину. Он и сам подтвердил неотвратимость визита. Встречаясь с Путиным 29 апреля в Волгограде, белoруcский правитель так и заявил, что «не может не посетить» парад 9 Мая в Москве.

— Вы знаете, что мы едем сначала на Красную площадь, потом проводим парад у себя в Беларуси, — сказал он на встрече с Путиным, — передает его слова пресс-служба Кремля.

Примечательно, что до 2020 года правитель Беларуси мог спокойно отказаться от такой «чести». «Занят дома» — так он объяснял свое отсутствие в 2015 году, ссылаясь на то, что, будучи главнокомандующим, должен принимать парад в Минске.

А в 2019-м и вовсе заявил, что его не звали.

— Во-первых, меня никто не приглашал сегодня в Москву, во-вторых, даже если бы пригласили, было бы сложно развести эти мероприятия (парады в Минске и на Красной площади — прим. С), — объяснял тогда белoруcский правитель.

Но случился 2020 год — и мероприятия в Кремле и Минске стали вполне хорошо совмещаться в графике Лукашенко. Причем в любом состоянии правителя.

Многим помнится его нездоровый вид во время парада в 2023 году. Лукашенко выглядел измотанным, не смог пройти 300 метров по Красной площади (воспользовался электрокаром), а на его синей руке виднелся бинт — такие ставят после капельницы.

В минувшем году правитель выглядел получше, хоть и тогда не излучал праздничного настроения.

Нынешний парад в Кремле тоже станет для него своеобразным испытанием. Особенно после «ленточной» эпопеи (кстати, интересно посмотреть, что пристегнет Лукашенко к своей петлице).

В нынешних обстоятельствах «парадный вирус» для некоторых роскошь непозволительная.

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