The Washington Post: Уолтц «насолил» Трампу не только с Signal

The Washington Post: Уолтц «насолил» Трампу не только с Signal1
- 3.05.2025, 19:28
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СМИ узнали о еще одном скандале.
В феврале Майк Уолтц обсуждал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху возможность нанесения удара по Ирану, чем расстроил президента США Дональда Трампа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
На днях Трамп отправил в отставку Уолтца с поста своего советника по нацбезопасности, назначив его послом США в ООН. Судьба чиновника была решена после скандала с чатом Signal, куда он случайно добавил журналиста The Atlantic, и где обсуждались предстоящие удары по Йемену.
Однако Уолтц расстроил Трампа еще задолго до этого скандала. По словам двух источников, он активно координировал действия с Нетаньяху относительно военных вариантов действий против Ирана в преддверии встречи израильского лидера и Трампа в Белом доме.
Один из источников сказал, что Уолтц «хотел направить политику в направлении, которое не устраивало Трампа, поскольку США не пытались найти дипломатическое решение».
«Эта информация дошла до Трампа, и президент остался ею недоволен», - добавил этот человек.
Представитель Уолтца не ответил на запрос о комментарии, но директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг отреагировал после расследования WP.
- Президент определяет повестку дня, а его администрация должна реализовывать эту политику, все двигались в одном направлении, поэтому у него были самые успешные первые 100 дней в истории, - заявил он.
Некоторые представители администрации считали, что Уолтц пытаться склонить чашу весов в пользу военных действий и действовал рука об руку с израильтянами.