Трамп помиловал 26 человек 30.05.2025, 4:02

В их числе оказались фигуранты громких политических, криминальных и медийных дел.

Президент США Дональд Трамп помиловал или смягчил приговор 26 людям. В их числе оказались фигуранты громких политических, криминальных и медийных дел, включая бывших законодателей, телеведущих и даже рэпера и лидера печально известной уличной банды, пишет The Wall Street Journal.

Одним из помилованных стал Джеймс Каллахан, экс-глава Международного союза операторов строительной техники. Он признал вину в подаче ложной финансовой отчетности в Министерство труда и получил щедрые подарки от подрядчика — на сумму более 300 тысяч долларов. Его помилование произошло буквально накануне судебного заседания, на котором ему должен был быть вынесен приговор.

Особое внимание общественности привлекли также Тодд и Джули Крисли, звезды американского реалити-шоу Chrisley Knows Best. Супруги были осуждены в 2022 году за мошенничество на сумму свыше 30 миллионов долларов: они предоставляли банкам фиктивные документы для получения кредитов. Тодд был приговорен к 12 годам, а Джули — к 7 годам лишения свободы. Теперь оба полностью помилованы.

Еще одним получившим прощение стал популярный рэпер Кентрелл Голден, более известный под сценическим псевдонимом NBA YoungBoy. В декабре 2024 года он был осужден на почти два года за хранение оружия при наличии судимости. До этого он уже был признан виновным в нападении с применением огнестрельного оружия. В своем Instagram артист поблагодарил Трампа, подчеркнув, что это дало ему шанс продолжать развиваться как отцу, мужчине и музыканту.

Среди получивших смягчение наказания оказался и Лэрри Гувер — один из основателей чикагской банды Gangster Disciples, отбывающий пожизненное заключение за убийство и другие преступления с 1970-х годов. Его судьбой активно интересовались Канье Уэст и Дрейк. В 2021 году Канье даже посвятил Гуверу часть песни и подчеркнул его дистанцирование от преступного мира. После объявления о смягчения наказания Уэст в соцсетях выразил «невыразимую благодарность» Трампу за освобождение Гувера. Ожидается, что Гувера переведут из печально известной тюрьмы строгого режима в Колорадо в тюрьму в Иллинойсе.

Бывший конгрессмен-республиканец Майкл Гримм также был помилован. В 2014 году он признал вину в сокрытии доходов от своего ресторана и выплате зарплаты сотрудникам в конвертах. Отсидел 8 месяцев. Несмотря на скандал, пытался вернуться в политику, но безуспешно.

Еще одно громкое имя — бывший губернатор Коннектикута Джон Роуленд. Он был осужден дважды: сначала в 2004 году за коррупцию, а затем — в 2014-м за попытку скрыть свою роль в предвыборной кампании от федеральных властей. Отсидел в общей сложности около двух с половиной лет. После выхода из тюрьмы посвятил себя помощи бывшим заключенным.

Также Трамп смягчил срок Имааду Зубери — влиятельному донору обеих политических партий и фигуранту дела о масштабных финансовых махинациях, влиянии на политику и лоббизме в интересах иностранных государств. Он был приговорен к 12 годам заключения в 2021 году, но теперь может рассчитывать на досрочное освобождение.

Официальных объяснений со стороны Белого дома по поводу критериев выбора этих конкретных лиц не последовало. Решения уже вызвали волну общественного обсуждения и критики: многих удивляет, почему приоритет был отдан не рядовым заключенным, а людям с влиянием, деньгами и медийной известностью.

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