Санкции против России: республиканцы перешли в наступление 30.05.2025, 7:35

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Окружение Трампа убеждает его ввести ограничительные меры.

Ряд республиканцев в Конгрессе, а также советники Белого дома призывают президента США Дональда Трампа поддержать новые санкции против страны-агрессора России.

Об этом в четверг, 29 мая, пишет Reuters, напоминая, что американский лидер откладывал решение о введении очередных антироссийских санкций, надеясь на результативность переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным о прекращении войны РФ против Украины. Трамп также считает санкции часто неэффективными.

По словам представителей Белого дома, Трамп все еще рассчитывает на экономическое партнерство с Россией, пишет Reuters. Кроме того, он рассматривает санкции как шаг к обострению напряженности с РФ, которая может сорвать надежды на прекращение огня в Украине. Однако, как утверждают помощники Трампа, его недовольство Путиным становится все более серьезным. По их словам, пишет Reuters, после того, как Москва усилила свои удары по Украине, Дональд Трамп серьезно рассматривает возможность введения новых санкций.

Чиновники США подготовили новые экономические меры против РФ, включая банковские и энергетические. Один из вариантов, который поддерживается некоторыми советниками Трампа, было бы принятие законопроекта, внесенного сенаторами Линдси ГрэмомРичардом Блументалем, предусматривающего введение 500-процентного тарифа на импорт товаров из стран, которые покупают российскую нефть.

Такой шаг, по мнению ряда советников президента США, позволил бы ввести ощутимые санкции. При этом сам Трамп мог бы сказать Путину, что решение о санкциях вышло за рамки его контроля, сохранив возможность прямого диалога с Кремлем, пишет агентство со ссылкой на чиновника, знакомого с ходом дискуссий.

Этот собеседник журналистов, а также еще один человек, знакомый с ситуацией, рассказали, что в Белом доме также считают, что для эффективной санкционной политики необходимы вторичные санкции — то есть меры против государств, которые ведут бизнес с Россией, а не только против самой РФ.

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