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В бухте Владивостока произошли два взрыва

  • 30.05.2025, 7:48
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В бухте Владивостока произошли два взрыва

Взрывы произошли во время учений.

Два взрыва произошли в районе бухты Десантная во Владивостоке, однако жертв и разрушений не зафиксировано. Об этом сообщило правительство Приморского края 30 мая, передает РИА Новости.

Портал Vladivostok1.Ru написал о скоплении машин полиции и скорой помощи, а также людях в военной форме на повороте в бухту. У водителей проверяют документы, осматривают автомобили, заявляя, что ведутся следственные мероприятия.

По информации РБК, в бухте Десантная проходили учения больших десантных кораблей Тихоокеанского флота. Так, в феврале 2025 года экипаж БДК «Ослябя» вместе с подразделениями соединения морской пехоты отработал там погрузку военной техники. Гражданским судам вход в бухту запрещен.

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