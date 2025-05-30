В бухте Владивостока произошли два взрыва
- 30.05.2025, 7:48
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Взрывы произошли во время учений.
Два взрыва произошли в районе бухты Десантная во Владивостоке, однако жертв и разрушений не зафиксировано. Об этом сообщило правительство Приморского края 30 мая, передает РИА Новости.
Портал Vladivostok1.Ru написал о скоплении машин полиции и скорой помощи, а также людях в военной форме на повороте в бухту. У водителей проверяют документы, осматривают автомобили, заявляя, что ведутся следственные мероприятия.
По информации РБК, в бухте Десантная проходили учения больших десантных кораблей Тихоокеанского флота. Так, в феврале 2025 года экипаж БДК «Ослябя» вместе с подразделениями соединения морской пехоты отработал там погрузку военной техники. Гражданским судам вход в бухту запрещен.