Главком ВСУ назвал шокирующую цифру потерь оккупантов за 2025 год 30.05.2025, 9:32

Александр Сырский

За сутки потери оккупантов составляют примерно 1140 человек.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что потери российских оккупантов с начала года превысили 190 тысяч человек убитыми и ранеными.

Об этом он написал в Telegram.

«Силы обороны Украины продолжают эффективную боевую работу, уничтожая врага. Спасибо защитникам и защитницам за ежедневную борьбу и отстаивание свободы и независимости страны», — говорится в заметке.

По данным Генштаба ВСУ, войска страны-агрессора России потеряли на войне в Украине ориентировочно 986 080 военных с начала полномасштабного вторжения в Украину. За сутки потери оккупантов составляют примерно 1140 человек.

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