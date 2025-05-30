Главком ВСУ назвал шокирующую цифру потерь оккупантов за 2025 год
- 30.05.2025, 9:32
За сутки потери оккупантов составляют примерно 1140 человек.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что потери российских оккупантов с начала года превысили 190 тысяч человек убитыми и ранеными.
Об этом он написал в Telegram.
«Силы обороны Украины продолжают эффективную боевую работу, уничтожая врага. Спасибо защитникам и защитницам за ежедневную борьбу и отстаивание свободы и независимости страны», — говорится в заметке.
По данным Генштаба ВСУ, войска страны-агрессора России потеряли на войне в Украине ориентировочно 986 080 военных с начала полномасштабного вторжения в Украину. За сутки потери оккупантов составляют примерно 1140 человек.