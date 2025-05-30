«Кресло Лукашенко придется оборудовать кислородной маской» 30.05.2025, 9:34

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Видео с совещания диктатора вызвало новые слухи о проблемах со здоровьем.

На опубликованных кадрах совещания с правительством видно, что Лукашенко страдает от одышки даже во время сидячей беседы с чиновниками — ранее подобные симптомы проявлялись у него только при выступлениях стоя.

«Очевидно, что план «умереть на троне» вступил в заключительную фазу, и кресло, похоже, скоро придется оборудовать кислородной маской», — иронизируют в Сети.

У Лукашенко одышка даже сидя — здоровье диктатора вызывает всё больше вопросов.



Александр Лукашенко, возглавляющий Беларусь уже более 30 лет, вновь появился в эфире государственных телеканалов. На опубликованных кадрах видно, что самозванец страдает от одышки даже во время… pic.twitter.com/4FYEEOcjC8 — Сharter97.org (@charter_97) May 30, 2025

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