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«Кресло Лукашенко придется оборудовать кислородной маской»

  • 30.05.2025, 9:34
  • 1,492
«Кресло Лукашенко придется оборудовать кислородной маской»

Видео с совещания диктатора вызвало новые слухи о проблемах со здоровьем.

На опубликованных кадрах совещания с правительством видно, что Лукашенко страдает от одышки даже во время сидячей беседы с чиновниками — ранее подобные симптомы проявлялись у него только при выступлениях стоя.

«Очевидно, что план «умереть на троне» вступил в заключительную фазу, и кресло, похоже, скоро придется оборудовать кислородной маской», — иронизируют в Сети.

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