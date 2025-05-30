«Кресло Лукашенко придется оборудовать кислородной маской»
- 30.05.2025, 9:34
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Видео с совещания диктатора вызвало новые слухи о проблемах со здоровьем.
На опубликованных кадрах совещания с правительством видно, что Лукашенко страдает от одышки даже во время сидячей беседы с чиновниками — ранее подобные симптомы проявлялись у него только при выступлениях стоя.
«Очевидно, что план «умереть на троне» вступил в заключительную фазу, и кресло, похоже, скоро придется оборудовать кислородной маской», — иронизируют в Сети.
У Лукашенко одышка даже сидя — здоровье диктатора вызывает всё больше вопросов.— Сharter97.org (@charter_97) May 30, 2025
Александр Лукашенко, возглавляющий Беларусь уже более 30 лет, вновь появился в эфире государственных телеканалов. На опубликованных кадрах видно, что самозванец страдает от одышки даже во время… pic.twitter.com/4FYEEOcjC8