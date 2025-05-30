Великобритания успешно сдерживает арктические амбиции России 30.05.2025, 12:17

Санкции и совместные патрули дают отличные результаты.

Великобритания принимает новые меры для сдерживания растущих амбиций России в Арктике, где геополитическая напряженность достигает нового уровня, пишет британская газета Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми во время своего визита в Исландию и Норвегию наблюдал за совместными патрулями кораблей Великобритании и Норвегии, что демонстрирует укрепление сотрудничества между странами в этом регионе.

«Арктика становится ключевой зоной геополитической конкуренции и важным флангом НАТО», — подчеркнул Лэмми, отметив, что Россия наращивает военное присутствие в этом стратегически важном районе уже многие годы. Среди новых мер — совместный проект с Исландией стоимостью £554,000 по использованию искусственного интеллекта для мониторинга морской активности России, а также целевые санкции, которые вывели из строя новый 200-метровый плавучий док России. Это ограничивает возможности Москвы по обслуживанию четырех атомных ледоколов, критически важных для поддержания Северного морского пути.

Северный морской путь — важнейший транспортный коридор между Европой и Азией, жизненно необходимый для российской экономики. Кроме того, через него проходят экспорт сжиженного природного газа и «теневой флот», занимающийся контрабандой санкционных товаров, включая нефть, газ и украденное украинское зерно.

После затопления последнего дока в Мурманске в 2018 году Россия заказала новый плавучий док в Турции, который планировалось доставить в Арктику во второй половине 2025 года. Однако санкции Великобритании против буксира «Венгери» помешали выполнению этого плана: буксир покинул док в Средиземном море и теперь движется в Мурманск без него.

Помимо санкций, Великобритания углубляет оборонное сотрудничество с Норвегией, развернув в регионе самолеты P-8 Poseidon и обмениваясь технологиями. Недавние учения НАТО в Арктике продемонстрировали способность перехватывать новейшие российские крылатые ракеты.

Россия также усиливает свои войска на севере, увеличивая численность подразделений в Ленинградском военном округе и создавая новые армейские корпуса в Карелии и Мурманской области.

Эксперты отмечают, что Россия связывает свое экономическое будущее с развитием Арктики и активно интегрирует северные территории в национальную экономику — в отличие от Запада, который пока воспринимает этот регион как «приграничный» и только начинает наращивать присутствие.

Тем не менее Великобритания предпринимает шаги, чтобы сдержать российские амбиции, используя сотрудничество с Норвегией и другие северные страны. Расширение НАТО с присоединением Швеции и Финляндии также создает предпосылки для формирования новой арктической оборонительной стратегии.

«Россия — крупнейший игрок в Арктике, и мы не можем лишить ее доступа, но мы можем ограничить ее амбиции», — подчеркивает аналитик Двейн Райан Менезес. По его словам, сотрудничество с северными странами приносит взаимную пользу, включая обмен опытом по ведению боевых действий в условиях холодного климата.

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