В Сербии взорвался военный завод, выпускающий боеприпасы для Украины 6 30.05.2025, 13:32

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Фото: N1

Взрыв произошел после обвинений Белграда со стороны РФ.

Рано утром 30 мая на оборонном заводе «Крушик» в сербском городе Валево прогремел взрыв, сообщает портал N1.

По его данным, пострадали семь человек, они были госпитализированы с легкими травмами. В заявлении завода, которое приводит издание b92, говорится, что взрыв произошел во время плановых работ по прессовке взрывчатого вещества для снаряжения боеприпасов и капсюлей к ним, пишет The Moscow Times.

«Крушик» — один из крупнейших оборонных заводов Сербии. Предприятие было основано в 1939 году как частная фабрика по производству боеприпасов. На сегодняшний день на предприятии изготавливают также противотанковые ракеты и минометы.

Накануне Служба внешней разведки (СВР) России обвинила Сербию в том, что республика производит боеприпасы для Украины, несмотря на декларируемый властями нейтралитет. По данным СВР, речь идет о «сотнях тысяч снарядов» для реактивной артиллерии и гаубиц, а также «миллионах патронов» для огнестрельного оружия. Поставки этих боеприпасов в Украину осуществляются с использованием «фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников», среди которых есть страны НАТО — Чехия, Польша и Болгария, а также африканские государства. В СВР отметили, что в схеме задействованы крупнейшие компании оборонного комплекса Сербии, в том числе «Крушик», «Югоимпорт СДПР», Zenitprom, Sofag, Reyer DTI и др.

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