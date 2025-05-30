В обход санкций в Беларусь доставили три самолета Airbus 3 30.05.2025, 16:12

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Через гамбийскую фирму-прокладку.

Компания «Белавиа» готовится летать на самолетах Airbus, купленных в обход санкций. Сделанные в Европе самолеты доставили в Беларусь через гамбийскую фирму-прокладку.

Речь идет о самолете Airbus A330-200. Они уже получили регистрационные номера EW-587pd, EW-588pd и EW-589pd, рассказал расследователям «Бюро» источник в авиационной отрасли.

Один из самолетов, перекрашенный в ливрею «Белавиа», попал в кадр видеосюжета, снятого недавно в Национальном аэропорту Минск. На видео можно разобрать белорусский регистрационный номер EW-589pd.

Ранее самолетов Airbus в авиапарке «Белавиа» никогда не было, а вот российский «Аэрофлот» использует их уже давно. Поэтому белорусские бортпроводники с конца прошлого года учились обслуживать самолеты, прибывшие в Минск. Фотографии этой подготовки расследователи обнаружили в соцсетях.

Еще один источник в авиационной сфере рассказал журналистам, что «Белавиа» рассчитывает в лучшем случае запустить в эксплуатацию только два самолета до конца этого года. Сейчас их приводят в порядок, так как самолетам более 20 лет и там изношен салон.

Для закупки самолетов в обход санкций ЕС, действующих с декабря 2021 года, была использована гамбийская компания Magic Air. Ей формально принадлежат самолеты, она же доставила их в Минск. Гамбия не попадает под западные авиационные санкции и не брала на себя никаких обязанностей по их выполнению.

Основным владельцем компании Magic Air является иорданский бизнесмен сирийского происхождения Тарек Зияд Абдель Хамид аль-Аджами. Ранее он пригонял самолеты Airbus для сирийской авиакомпании Cham Wings, которая во времена Башара Асада использовалась для перевозки сирийских наемников, торговли оружием, наркотрафика и отмывания денег. Также Евросоюз ввел на Cham Wings санкции за то, что компания перевозила в Беларусь мигрантов из Сирии, пытавшихся нелегально попасть в ЕС.

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