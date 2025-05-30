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Самолет ВСУ ударил по штабу оккупантов в Бахмуте

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  • 30.05.2025, 17:33
  • 2,456
Самолет ВСУ ударил по штабу оккупантов в Бахмуте

«Жирную» цель уничтожили высокоточной управляемой авиабомбой.

Истребитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины западной высокоточной управляемой авиабомбой уничтожил многоэтажный дом в оккупированном городе Бахмут Донецкой области, в котором россияне развернули свой командный пункт.

Об этом сообщил военный Telegram-канал «Соняшник», специализирующийся на авиационной тематике, опубликовав соответствующее видео.

Операторы беспилотного летательного аппарата обнаружили «жирную» цель и скорректировали точное попадание по ней. Когда дым после мощного взрыва рассеялся, стало видно, что от дома почти ничего не осталось. «Уничтожение вражеского КП с буграми в Бахмуте», — говорится в комментарии.

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