Макрон призвал создать коалицию Европы и стран Тихоокеанского региона 30.05.2025, 18:24

Президент Франции сделал заявление в Сингапуре.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу и Азию создать новый альянс для противодействия крупным державам, стремящимся создать «сферы принуждения» в регионе, сообщает France 24. Его заявление прозвучало на проходящей в Сингапуре конференции по вопросам обороны и безопасности «Диалог Шангри-Ла».

«Перед нами стоит вызов ревизионистских стран, которые хотят навязать — под названием сфер влияния — сферы принуждения. Страны, которые хотят присвоить ресурсы, будь то рыболовство или минералы, и вытеснить других ради своей выгоды», — сказал Макрон.

Макрон призвал «создать новый альянс между Европой и Азией, основанный на наших общих нормах и принципах».

«Время неприсоединения, без сомнения, прошло, но настал момент для коалиций действий — и страны, способные действовать сообща, должны создать все необходимые для этого условия», — сказал он.

Как отмечает France 24, на ежегодном форуме в Сингапуре присутствуют министры обороны и официальные лица со всего мира, при этом в последние годы мероприятие стало барометром американо-китайских отношений.

Министр обороны США Пит Хегсет выступит на конференции в субботу, при этом министр обороны Китая Дун Цзюнь участвовать в конференции не будет. Вместо него Китай будет представлен старшим офицером из Национального университета обороны Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Выступление Макрона состоялось в конце его турне по Вьетнаму, Индонезии и Сингапуру, в ходе которого он представил Францию как надежную альтернативу Вашингтону и Пекину, пишет France 24.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com