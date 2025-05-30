Макрон призвал создать коалицию Европы и стран Тихоокеанского региона
- 30.05.2025, 18:24
Президент Франции сделал заявление в Сингапуре.
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу и Азию создать новый альянс для противодействия крупным державам, стремящимся создать «сферы принуждения» в регионе, сообщает France 24. Его заявление прозвучало на проходящей в Сингапуре конференции по вопросам обороны и безопасности «Диалог Шангри-Ла».
«Перед нами стоит вызов ревизионистских стран, которые хотят навязать — под названием сфер влияния — сферы принуждения. Страны, которые хотят присвоить ресурсы, будь то рыболовство или минералы, и вытеснить других ради своей выгоды», — сказал Макрон.
Макрон призвал «создать новый альянс между Европой и Азией, основанный на наших общих нормах и принципах».
«Время неприсоединения, без сомнения, прошло, но настал момент для коалиций действий — и страны, способные действовать сообща, должны создать все необходимые для этого условия», — сказал он.
Как отмечает France 24, на ежегодном форуме в Сингапуре присутствуют министры обороны и официальные лица со всего мира, при этом в последние годы мероприятие стало барометром американо-китайских отношений.
Министр обороны США Пит Хегсет выступит на конференции в субботу, при этом министр обороны Китая Дун Цзюнь участвовать в конференции не будет. Вместо него Китай будет представлен старшим офицером из Национального университета обороны Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Выступление Макрона состоялось в конце его турне по Вьетнаму, Индонезии и Сингапуру, в ходе которого он представил Францию как надежную альтернативу Вашингтону и Пекину, пишет France 24.