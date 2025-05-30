Пять телеканалов перестали транслироваться в Беларуси 30.05.2025, 20:35

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Список.

Пять телеканалов перестали транслироваться в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе организации «Белтелеком».

В сообщении сказано, что в Беларуси с 29 мая была прекращена трансляция пяти тестовых каналов. Называют телеканалы «Сапфир», «Синема», «КИНЕКО», а также Start World и Start Air.

В пресс-службе отметили, что названные телеканалы перестали транслироваться в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, а также в базовом пакете «Канапа ТВ» Smart Zala.

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