закрыть
30 мая 2025, пятница, 21:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Пять телеканалов перестали транслироваться в Беларуси

  • 30.05.2025, 20:35
  • 5,516
Пять телеканалов перестали транслироваться в Беларуси

Список.

Пять телеканалов перестали транслироваться в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе организации «Белтелеком».

В сообщении сказано, что в Беларуси с 29 мая была прекращена трансляция пяти тестовых каналов. Называют телеканалы «Сапфир», «Синема», «КИНЕКО», а также Start World и Start Air.

В пресс-службе отметили, что названные телеканалы перестали транслироваться в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, а также в базовом пакете «Канапа ТВ» Smart Zala.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не пойми кто в «алкоголичке»
Не пойми кто в «алкоголичке» Ирина Халип
Как разрушить замысел Кремля
Как разрушить замысел Кремля Иван Яковина
Кремлевская вертушка в эпицентре анекдота
Кремлевская вертушка в эпицентре анекдота Владимир Халип
Новая фаза войны
Новая фаза войны Сергей Ауслендер