Священник РПЦ: Армия мусульман в один прекрасный день «вырежет москвичей» по приказу муллы 30.05.2025, 21:20

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По словам схиигумена Гавриила, МВД РФ «не успеет даже пикнуть».

Священник Русской православной церкви (РПЦ) схиигумен Гавриил (в миру Ефрем Виноградов-Лакербая) привлек внимание к большому скоплению мусульман у Московской соборной мечети в дни празднования Курбан-байрама. Он назвал их «армией», которая может «вырезать москвичей», если им прикажет мулла.

С такими рассуждениями схиигумен Гавриил, возглавляющий Кавказское подворье Валаамского монастыря, выступил в воскресной проповеди. Видео опубликовано в его телеграм-канале под заголовком «А мы тоже слепы?»

Слова о мусульманах прозвучали в последней трети 20-минутной проповеди. Священник назвал веру «основой человеческого бытия» и «цементом, который скрепляет народ», после чего привел в пример мусульман, которые «сильны», потому что «объединены верой».

Далее он заявил, что в дни исламского праздника Курбан-байрам недалеко от главной мечети на проспекте Мира «нет движения по этой 12-полосной магистрали», потому что «людьми покрыто все пространство».

«И эти люди — мужчины, здоровые, непьющие мужчины, которые все занимаются борьбой, ходят в спортзалы на тренировки. Это армия целая. И если им прикажет мулла в один прекрасный день вырезать москвичей, поверьте мне, они это быстро сделают. Потому что МВД не успеет даже пикнуть и справиться. И результат будет очень печальный», — сказал схиигумен.

Он повторил, что мусульмане «сильны», потому что «скреплены верой». «Пусть она даже неправильная, но это вера», — продолжил служитель РПЦ.

Затем схиигумен Гавриил перешел на рассуждения о коммунистах, у которых была «ложная вера» в то, что на Земле можно создать идеальное и нравственное коммунистическое общество.

«Но это иллюзия, потому что зло в этом мире сидит в душе человека, и не исправить человека, который вор и стремится к власти — по трупам пойдет, и неважно, какой строй будет», — заявил священник, но отметил, что коммунисты со своей верой «могли совершать чудеса».

«Вот удивительно — даже ложная вера помогает объединить людей, и они действительно могут быть неподкупны, не взяточники, ради вот этой своей идеи будут идти на смерть. Такие были настоящие коммунисты», — рассудил он.

В конце проповеди священник предупредил, что если не объединиться вокруг Христа, то все верующие «верные» люди «будут убиты», как написано в Апокалипсисе.

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