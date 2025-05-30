Словакия вернет своего посла в Беларусь

Словакия вернет своего посла в Беларусь1
- 30.05.2025, 21:34
Йозеф Мигаш уже занимал этот пост в Минске с 2016 по 2020 год.
Новым чрезвычайным и полномочным послом Словакии в Беларуси станет Йозеф Мигаш. Об этом сообщил МИД Словакии.
Дипломат уже занимал этот пост в Минске с 2016 по 2020 год, но покинул его после участия в параде 9 мая – тогда это вызвало критику на его родине.
В ведомстве подчеркнули, что Мигаш специализируется на странах Восточной Европы и имеет многолетний опыт в постсоветском пространстве: ранее он также возглавлял посольства Словакии в Украине и России.
Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар прокомментировал возвращение Мигаша: «Мы хотим возобновить конструктивный диалог и с белорусской стороной – как на двустороннем уровне, так и в многостороннем формате. Сегодня крайне важно дать пространство дипломатии, диалогу и переговорам, чтобы появились первые результаты, например, в критически важных мирных переговорах и как можно более скором окончании войны в Украине».
МИД Словакии охарактеризовал Беларусь как «экономического и политического партнёра в Центральной и Восточной Европе», с которым возможно развивать сотрудничество в таких сферах, как торговля, сельское хозяйство, культура и образование.
По словам Йозефа Мигаша, дипмиссия продолжит оказывать консульские услуги словацким гражданам в Беларуси. Он также отметил рост интереса белорусов к получению образования в Словакии:
«В Словакии проживает около 10 тысяч белорусов, которые являются мостом взаимопонимания между нашими двумя народами».