Трамп вручил Маску золотой ключ от Белого дома 31.05.2025, 5:21

Миллиардер завершил работу в администрации президента США.

Президент США Дональд Трамп вручил Илону Маску золотой ключ от Белого дома. Такой подарок он преподнес миллиардеру за его работу в качестве специального государственного служащего. Трансляцию вел Белый дом в соцсети X.

Подарок президент достал из деревянной коробки с символикой Белого дома. На ключе размером с ладонь также присутствует гравировка. Маск в шутку предположил, что замок для такого ключа должен быть потрясающий. Дональд Трамп ответил ему, что замочная скважина очень большая.

Накануне Илон Маск объявил о своей отставке с должности в связи с истечением срока полномочий. Он уточнил, что останется «другом и советником» господина Трампа.

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