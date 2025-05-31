В Беларуси на военные сборы вызывают тех, кто не служил в армии 6 31.05.2025, 11:16

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Прецедент создан в Могилевской области.

В Чериковском и Краснопольском районах 27 мая начались военные сборы сил территориальной обороны. 200 мужчин были призваны для прохождения военной подготовки, в том числе те, которые никогда не служили в армии – на сборах они примут воинскую присягу, пишет местный информационный портал.

Срочный пункт приема личного состава был организован в детском центре творчества в Черикове, откуда мужчин отвезли в агрогородок Лобановка, где и находится военный лагерь, в котором они проведут следующий месяц. Также там им выдадут военную форму.

Во время сборов основное внимание будет уделено совместной работе сил территориальной обороны и милиции под командованием должностных лиц района.

Те, кто ранее не служил в армии, примут во время сборов воинскую присягу. За всеми призванными обещают сохранить рабочее место и выплатить среднюю зарплату. За время сборов мужчины получат военно-учетную специальность.

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