Билл Гейтс: После революции ИИ будут лишь три профессии

Билл Гейтс: После революции ИИ будут лишь три профессии18
- 31.05.2025, 12:42
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Миллиардер назвал главные качества, которые потребуются людям в будущем.
Сооснователь Microsoft Билл Гейтс поделился прогнозом о будущем рынка труда на фоне стремительного развития искусственного интеллекта. По его словам, в эпоху ИИ лишь три направления работы останутся востребованными: энергетика, биология и программирование самих ИИ-систем, пишет издание Jason Dedgan (перевод — сайт Charter97.org).
Гейтс отметил, что автоматизация рутинных задач откроет путь к более креативной и осмысленной деятельности. «ИИ может сократить рабочее время и позволить сосредоточиться на задачах, требующих критического мышления и творчества», — заявил он.
Сферы энергетики и биологических наук, по мнению Гейтса, требуют глубоких знаний, гибкости и эмпатии — качеств, которые пока недоступны алгоритмам. Работа в этих отраслях, особенно в медицине и биотехнологиях, останется за человеком.
Гейтс также подчеркнул важность цифровой грамотности и программирования: именно эти навыки обеспечат конкурентоспособность в будущем.
Кроме того, он выразил уверенность, что ИИ радикально преобразит образование в ближайшие 5–10 лет, сделав обучение персонализированным и более эффективным.
Однако Гейтс не обошел вниманием и риски: этические вопросы, угрозу безработицы и социальное неравенство. Он призвал к выработке справедливой стратегии внедрения ИИ, включая программы переквалификации и защиту уязвимых категорий работников.
Прогноз Гейтса подчеркивает: несмотря на вызовы, именно человеческое воображение и способность к адаптации останутся ключевыми в будущем.