закрыть
31 мая 2025, суббота, 14:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Билл Гейтс: После революции ИИ будут лишь три профессии

18
  • 31.05.2025, 12:42
  • 9,292
Билл Гейтс: После революции ИИ будут лишь три профессии

  Миллиардер назвал главные качества, которые потребуются людям в будущем.

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс поделился прогнозом о будущем рынка труда на фоне стремительного развития искусственного интеллекта. По его словам, в эпоху ИИ лишь три направления работы останутся востребованными: энергетика, биология и программирование самих ИИ-систем, пишет издание Jason Dedgan (перевод — сайт Charter97.org).

Гейтс отметил, что автоматизация рутинных задач откроет путь к более креативной и осмысленной деятельности. «ИИ может сократить рабочее время и позволить сосредоточиться на задачах, требующих критического мышления и творчества», — заявил он.

Сферы энергетики и биологических наук, по мнению Гейтса, требуют глубоких знаний, гибкости и эмпатии — качеств, которые пока недоступны алгоритмам. Работа в этих отраслях, особенно в медицине и биотехнологиях, останется за человеком.

Гейтс также подчеркнул важность цифровой грамотности и программирования: именно эти навыки обеспечат конкурентоспособность в будущем.

Кроме того, он выразил уверенность, что ИИ радикально преобразит образование в ближайшие 5–10 лет, сделав обучение персонализированным и более эффективным.

Однако Гейтс не обошел вниманием и риски: этические вопросы, угрозу безработицы и социальное неравенство. Он призвал к выработке справедливой стратегии внедрения ИИ, включая программы переквалификации и защиту уязвимых категорий работников.

Прогноз Гейтса подчеркивает: несмотря на вызовы, именно человеческое воображение и способность к адаптации останутся ключевыми в будущем.

Написать комментарий 18

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не пойми кто в «алкоголичке»
Не пойми кто в «алкоголичке» Ирина Халип
Как разрушить замысел Кремля
Как разрушить замысел Кремля Иван Яковина
Кремлевская вертушка в эпицентре анекдота
Кремлевская вертушка в эпицентре анекдота Владимир Халип
Новая фаза войны
Новая фаза войны Сергей Ауслендер