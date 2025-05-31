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Трамп начал новый виток торговой войны

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  • 31.05.2025, 12:56
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Трамп начал новый виток торговой войны

Новые пошлины вступят в силу с 4 июня.

Дональд Трамп начал новую эскалацию торговой войны, заявив, что повысит пошлины на импорт стали и алюминия вдdое - с 25 до 50 процентов. Как пишет Financial Times, президент США пообещал возвести тарифный «забор» вокруг отечественного производства металлов.

«Мы собираемся поднять пошлины на сталь в Соединенных Штатах Америки с 25 до 50 процентов, что еще больше обезопасит сталелитейную промышленность… Никто не сможет обойти это... При 25 процентах они могут перелезть через забор. При 50 процентах они уже не смогут перелезть через забор», - заявил Трамп.

Позже Трамп в своей соцсети Truth написал, что новые пошлины вступят в силу с 4 июня.

В марте Трамп ввел 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия, что стало одним из первых ударов в рамках его глобальной торговой войны.

«Независимо от юридических барьеров и экономических последствий, Трамп явно намерен продолжать использовать тарифы в качестве инструмента политики, чтобы защитить американское производство от разрушительного воздействия иностранной конкуренции», - сказал Эсвар Прасад, экономист из Корнельского университета.

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