Беларусь начала закупать молочку в России 6 31.05.2025, 13:07

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Рост закупок идет гигантскими темпами.

Если кто-то думал, что без белорусской молочки Россия не выживет — пора пересмотреть пищевую цепочку. Всё наоборот: это Беларусь закупает молочную продукцию в России. Правда, молочная держава наращивает импорт не масла и не творога — а молочной сыворотки. Притом рост закупок гигантскими темпами, пишет «Белорусы и рынок».

Когда в магазинах появится творог, сделанный на белорусском заводе, но из российской молочной сыворотки — не удивляйтесь. Это не ошибка и не случайность, а результат экономической логики. Да, речь не про молоко в бутылках, а про сыворотку — тот самый побочный продукт, который можно перерабатывать, сушить, добавлять в йогурты, творожки, сырки и даже детское питание.

Но всё же по иронии судьбы, именно Беларусь — лидер по закупке молочной сыворотки из России. В первом квартале 2025 года закуплено более 3 тысяч тонн, почти вдвое больше, чем годом ранее. Для сравнения: Китай взял 2 тысячи тонн, Казахстан — 1,4 тысячи, Египет и Узбекистан — около тысячи. Мы — первые, и это не олимпийская гордость.

Это особенно пикантно звучит на фоне официальных речей про «стабильность продовольственной безопасности» и «лидера по экспорту молочной продукции». Экспорт экспортом, но когда сырьё везут с востока, возникает закономерный вопрос: а что случилось?

Можно, конечно, сказать, что это просто экономика: выгоднее купить готовую сыворотку, чем перерабатывать у себя. Можно. Но можно и спросить: почему раньше справлялись, а теперь уже не очень?

Так что Беларусь теперь страна, которая умеет экспортировать сыр и масло, но покупает основу для них в России. Сыворотка правды такова: пищевые мифы экспортируют, а молочные продукты — импортируют. Это не трагедия. Просто повод для здравого анализа. А ирония – чтобы не скучать, наблюдая за эквилибристикой правительства Беларуси.

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