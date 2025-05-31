DeepStrike: Украина поразила 58 объектов в российском тылу
- 31.05.2025, 17:11
Только за май.
За май 2025-го года Силы обороны Украины нанесли удары по 58 целям на территории России, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
- Уничтожаем врага и его оборонный потенциал и в глубоком тылу. Так, средствами DeepStrike в мае были нанесены удары по 58 целям на территории РФ — поражены военные объекты, подорваны возможности военно-промышленного комплекса агрессора, — рассказал военный.
По словам Сырского, среди пораженных целей были мощности россиян по производству взрывчатых веществ и ударных беспилотников.