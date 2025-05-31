Страны ОПЕК+ еще больше увеличат добычу нефти: падение цен и российской экономики неизбежно 31.05.2025, 17:29

Страны-члены ОПЕК+ договорились о третьем наращивании добычи «черного золота».

Государства, входящие в картель ОПЕК+, подтвердили свое согласие об увеличении добычи нефти на 411 тысяч баррелей в день, причем это происходит вот уже третий месяц подряд. Журналисты подчеркивают, что это действие «удвоило исторический сдвиг в политике, который привел к падению цен на нефть», пишет агентство Bloomberg (перевод — dialog.ua) со ссылкой на делегатов сегодняшней видеоконференции.

Отмечается, что в ходе онлайн-конференции, которая прошла в субботу, 31 мая, представители ключевых стран во главе с Саудовской Аравией договорились нарастить добычу и поставки нефти на рынок. Данное повышение ознаменует собой явный разрыв с многолетними усилиями группы ОПЕК+ по поддержанию мировых цен на этот вид углеводородного сырья.

- ОПЕК+ больше не шепчется. Май намекал, июнь говорил ясно, а июль пришел с мегафоном, - подчеркнул аналитик Rystad Energy A/S Хорхе Леон.

К слову, в ходе сегодняшних прений, которые произошли на видеоконференции, Российская Федерация выступала против увеличения добычи и поставок. Это происходит потому, что эта страна в огромной степени зависит от стоимости «черного золота» и старается всеми силами удержать высокие цены.

Когда журналисты попросили делегатов, пожелавших дать интервью на анонимной основе, объяснить такого поворота со стороны Эр-Рияда, который годами защищал высокие цены на нефть, то те выдвинули разные версии:

- саудиты хотят «умиротворить» президента США Дональда Трампа, уступив часть рынка американским сланцевым буровым компаниям и другим конкурентам.

- Эр-Рияд удовлетворяет высокий спрос на нефть;

- Саудовская Аравия хочет наказать таких членов ОПЕК+ как Казахстан и Ирак, за нарушение квот на добычу «черного золота».

Стоит отметить, что в апреле текущего года нефть упала до четырехлетнего минимума ниже 60 долларов за баррель, это произошло на новостях о том, что ключевые страны-члены ОПЕК+ впервые объявили об увеличении добычи, причем сразу в 3 раза по сравнению с запланированным ранее объемом.

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