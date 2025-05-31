ВСУ уничтожили российский ЗРК «Тор-М2»1
- 31.05.2025, 18:45
Один удар - миллионные убытки.
На восточном направлении украинские разведчики обнаружили и помогли уничтожить российский зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» стоимостью около 25 миллионов долларов.
Об этом заявила оперативно-стратегическая группировка украинских войск «Хортица».
Благодаря мастерским действиям разведчиков бригады артрозведки «Черный лес украинским военным удалось обнаружить и скорректировать удар по российскому ЗРК малой дальности «Тор-М2».
- Уничтожение важных образцов вооружения оккупационной армии - это снижение возможностей врага на поле боя в течение длительного времени, - отметили в ОСУВ «Хортица».
Приблизительная стоимость этого комплекса 25 миллионов долларов.