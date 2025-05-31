ВСУ уничтожили российский ЗРК «Тор-М2» 1 31.05.2025, 18:45

Один удар - миллионные убытки.

На восточном направлении украинские разведчики обнаружили и помогли уничтожить российский зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» стоимостью около 25 миллионов долларов.

Об этом заявила оперативно-стратегическая группировка украинских войск «Хортица».

Благодаря мастерским действиям разведчиков бригады артрозведки «Черный лес украинским военным удалось обнаружить и скорректировать удар по российскому ЗРК малой дальности «Тор-М2».

- Уничтожение важных образцов вооружения оккупационной армии - это снижение возможностей врага на поле боя в течение длительного времени, - отметили в ОСУВ «Хортица».

Приблизительная стоимость этого комплекса 25 миллионов долларов.

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