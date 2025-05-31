закрыть
31 мая 2025, суббота, 20:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В подмосковном Красногорске вспыхнул масштабный пожар

  • 31.05.2025, 19:38
  • 1,950
В подмосковном Красногорске вспыхнул масштабный пожар

Горит завод по производству резиновой обуви.

В подмосковном Красногорске вспыхнул масштабный пожар. По предварительной информации, огонь охватил обувной склад, расположенный на территории, где несколько лет назад уже происходил аналогичный инцидент.

Очевидцы сообщают, что столбы дыма видны не только в самом Красногорске, но и из различных районов Москвы.

«Сейчас дым видно из разных уголков города, а также его наблюдают жители нескольких районов Москвы», — пишет телеграм-канал Mash. Причины возникновения пожара пока не установлены.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не пойми кто в «алкоголичке»
Не пойми кто в «алкоголичке» Ирина Халип
Как разрушить замысел Кремля
Как разрушить замысел Кремля Иван Яковина
Кремлевская вертушка в эпицентре анекдота
Кремлевская вертушка в эпицентре анекдота Владимир Халип
Новая фаза войны
Новая фаза войны Сергей Ауслендер