В подмосковном Красногорске вспыхнул масштабный пожар 31.05.2025, 19:38

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Горит завод по производству резиновой обуви.

В подмосковном Красногорске вспыхнул масштабный пожар. По предварительной информации, огонь охватил обувной склад, расположенный на территории, где несколько лет назад уже происходил аналогичный инцидент.

Очевидцы сообщают, что столбы дыма видны не только в самом Красногорске, но и из различных районов Москвы.

«Сейчас дым видно из разных уголков города, а также его наблюдают жители нескольких районов Москвы», — пишет телеграм-канал Mash. Причины возникновения пожара пока не установлены.

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