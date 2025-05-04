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Президент Мальдивов дал пресс-конференцию на почти 15 часов

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  • 4.05.2025, 16:05
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Президент Мальдивов дал пресс-конференцию на почти 15 часов

Он побил рекорд Зеленского.

Президент Мальдивской Республики Мохамед Муиззу дал пресс-конференцию, продолжавшуюся почти 15 часов. Таким образом, он побил мировой рекорд, который принадлежал президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает France24 со ссылкой на AFP.

Офис Муиззу заявил, что его пресс-конференция началась в субботу, 3 мая, в 10:00 по местному времени и длилась 14 часов и 54 минуты с короткими перерывами для молитв. Мероприятие посетило около 20 журналистов.

«Конференция продолжалась и после полуночи — новый мировой рекорд среди президентов — президент Муиззу непрерывно отвечал на вопросы журналистов», — говорится в заявлении его офиса.

Ранее рекордным считали продолжавшийся 14 часов пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского в октябре 2019 года и побивший рекорд Лукашенко, который говорил с журналистами 7 часов и 21 минуту.

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