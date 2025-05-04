ВСУ вывели из строя российский завод в Брянске

ВСУ вывели из строя российский завод в Брянске1
- 4.05.2025, 16:43
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«Стрела» остановила работу.
Российский завод «Стрела» в Брянской области вышел из строя после утреннего удара по нему. Предприятие работало на российский военно-промышленный комплекс.
Об этом сообщает глава Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко в telegram.
«Завод «Стрела» в Суземце предварительно больше не может работать после удара. Он специализируется на производстве электроники для оборонного комплекса», - рассказал руководитель ЦПД.
Он добавил, что российское предприятие производит трансформаторы, дроссели, автотрансформаторы с регулировкой напряжения, катушки индуктивности, фильтры и другие электротехнические компоненты.
«Также завод производит радиолокационное оборудование и сотрудничает с корпорацией «Ростех», поставляя продукцию для предприятий российского военно-промышленного комплекса», - отметил Коваленко.