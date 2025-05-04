ВСУ вывели из строя российский завод в Брянске 1 4.05.2025, 16:43

2,870

«Стрела» остановила работу.

Российский завод «Стрела» в Брянской области вышел из строя после утреннего удара по нему. Предприятие работало на российский военно-промышленный комплекс.

Об этом сообщает глава Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко в telegram.

«Завод «Стрела» в Суземце предварительно больше не может работать после удара. Он специализируется на производстве электроники для оборонного комплекса», - рассказал руководитель ЦПД.

Он добавил, что российское предприятие производит трансформаторы, дроссели, автотрансформаторы с регулировкой напряжения, катушки индуктивности, фильтры и другие электротехнические компоненты.

«Также завод производит радиолокационное оборудование и сотрудничает с корпорацией «Ростех», поставляя продукцию для предприятий российского военно-промышленного комплекса», - отметил Коваленко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com