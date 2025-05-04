закрыть
4 мая 2025, воскресенье, 21:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин заявил, что готовит преемника

16
  • 4.05.2025, 19:32
  • 8,534
Путин заявил, что готовит преемника

Об этом он рассказал своему пропагандисту.

Путин заявил, что «постоянно» думает о том, кто будет его преемником. Он также дал понять, что у него есть список кандидатов. На вопрос пропагандиста Павла Зарубина, оценивает ли он потенциал каждого из них, Путин ответил: «Да, так и есть».

При этом глава Кремля подчеркнул, что его преемник должен пользоваться «доверием народа», в противном случае у такого президента не будет «шансов сделать что-то по-серьезному». «Должен появиться человек — а лучше несколько, чтобы у людей выбор был, — который смог бы добиться этого доверия со стороны граждан страны», — сказал диктатор в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

В разные годы, как пишет The Moscow Times, преемниками Путина называли премьера Михаила Мишустина, вице-премьера Дмитрия Патрушева, заместителей руководителя администрации президента Сергея Кириенко и Дмитрия Козака, мэра Москвы Сергея Собянина, секретаря Госсовета Алексея Дюмина. Сам Путин был преемником Бориса Ельцина.

Написать комментарий 16

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия пошла на унижение
Россия пошла на унижение Сергей Корсунский
Курс — на Красную площадь
Курс — на Красную площадь Александр Невзоров
Успешные операции Украины напугали Кремль
Успешные операции Украины напугали Кремль Петр Олещук
Не лезьте, Минск — не ваш
Не лезьте, Минск — не ваш Ирина Халип