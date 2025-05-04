Путин заявил, что готовит преемника 16 4.05.2025, 19:32

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Об этом он рассказал своему пропагандисту.

Путин заявил, что «постоянно» думает о том, кто будет его преемником. Он также дал понять, что у него есть список кандидатов. На вопрос пропагандиста Павла Зарубина, оценивает ли он потенциал каждого из них, Путин ответил: «Да, так и есть».

При этом глава Кремля подчеркнул, что его преемник должен пользоваться «доверием народа», в противном случае у такого президента не будет «шансов сделать что-то по-серьезному». «Должен появиться человек — а лучше несколько, чтобы у людей выбор был, — который смог бы добиться этого доверия со стороны граждан страны», — сказал диктатор в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

В разные годы, как пишет The Moscow Times, преемниками Путина называли премьера Михаила Мишустина, вице-премьера Дмитрия Патрушева, заместителей руководителя администрации президента Сергея Кириенко и Дмитрия Козака, мэра Москвы Сергея Собянина, секретаря Госсовета Алексея Дюмина. Сам Путин был преемником Бориса Ельцина.

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