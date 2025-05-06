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В Сумской области Украины власти объявили эвакуацию двух городов

  • 6.05.2025, 8:46
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В Сумской области Украины власти объявили эвакуацию двух городов
Фото: AP

Они находятся у российской границы.

В Сумской области Украины власти объявили эвакуацию двух городов у российской границы — Белополья и Ворожбы. Запланированы рейсы эвакуационных автобусов, сообщил в «Фейсбуке» глава Сумской районной администрации Михаил Мельник.

О причинах принятого решения не сообщается. Сумская областная прокуратура сообщала, что 5 мая российская армия активно обстреливала эти два города, в результате чего погибли три человека, сообщает «Радио Свобода».

Белополье и Ворожба находятся неподалеку от границы с Курской областью, в районе поселка Теткино, их общее население до войны оценивалось в 21 тысячу человек.

Ранее в понедельник российские источники сообщали, что в этой зоне идут бои, утверждалось, что украинская армия прорвалась через границу. Москва и Киев официально это не комментировали.

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