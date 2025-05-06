Эксперты назвали 4 марки автомобилей, которые выпускают очень надежные модели 6.05.2025, 12:18

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В рейтинг вошли производители недорогих моделей, которые надежнее многих конкурентов.

Поиск надежного и доступного автомобиля является нелегкой задачей. В продаже можно найти огромное количество различных моделей, каждая из которых имеет свои особенности.

В издании GOBankingRates назвали 4 производителя недорогих автомобилей, на чьи модели стоит обратить внимание в 2025 году. По словам экспертов, эти бренды выпускают очень надежные и доступные авто.

Toyota

Многие эксперты сходятся во мнении, что Toyota выпускает одни из лучших автомобилей по соотношению цена-качество. Это надежные авто, которые медленно дешевеют, из-за чего их можно выгодно продать на вторичном рынке.

«В целом, Toyota всегда остается лучшим выбором для покупателей недорогих автомобилей. Во-первых, она предлагает самый широкий выбор доступных автомобилей на рынке, а некоторые даже оснащены очень экономными гибридными силовыми установками», - сказал журналистам автомобильный эксперт компании carVertical Эвалдас Забитис.

Также он заявил, что Toyota выделяется высоким уровнем надежности. Благодаря этому затраты на обслуживание значительно меньше, чем у конкурентов.

«Поначалу вам, возможно, придется немного потратиться, но запчасти и техническое обслуживание для них на высшем уровне и по доступным ценам, и вы не пожалеете о покупке. Это лучший автомобиль, который мы можем себе представить», - заверила менеджер из компании Cumberland Hill Auto Sales and Service Джейми Митри.

В издании рекомендуют обратить внимание на модели: Corolla, RAV4, Sienna и Camry.

Ford

Ford преимущественно выпускает недорогие и практичные автомобили. Компания производит различные модели, которые часто выделяются на фоне конкурентов.

«Например, Ford Maverick, один из самых маленьких пикапов марки, обладает впечатляющей грузоподъемностью и большим крутящим моментом, а также оснащен гибридной силовой установкой с низким расходом топлива. Если говорить о пикапах, то они предлагают одно из лучших соотношений цены и качества», - заявил исполнительный редактор Kelley Blue Book Брайан Муди.

В издании рекомендуют обратить внимание на модели: Bronco Sport, F-150, Explorer и Maverick.

Honda

Компания Honda давно зарекомендовала себя как производитель очень надежных автомобилей. С этим согласны и эксперты.

Брайан Муди отметил, что многие модели Honda сохраняют большую часть своей изначальной стоимости при перепродаже.

В издании рекомендуют обратить внимание на модели: Accord Hybrid, HR-V Sport и Civic Hybrid.

Mazda

Mazda часто остается в тени крупных автомобильных гигантов, но этого японского автопроизводителя не нужно сбрасывать со счетов. В издании подчеркнули, что автомобили этого бренда предлагают приятную управляемость по доступным ценам.

«Что действительно замечательно, так это то, что даже самые доступные модели Mazda далеки от бюджетных автомобилей», - считает Эвалдас Забитис.

Эксперт добавил, что вдобавок к стильному дизайну автомобили Mazda выделяются низкой стоимостью обслуживания и надежностью.

В издании рекомендуют обратить внимание на модели: CX-50, CX-5 и CX-90.

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