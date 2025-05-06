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Когда в Германии будут снова голосовать за кандидатуру Мерца?

  • 6.05.2025, 13:06
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Когда в Германии будут снова голосовать за кандидатуру Мерца?
Фото: Bloomberg

Парламентские фракции экстренно собираются на совещания.

Фридрих Мерц столкнулся с беспрецедентным политическим провалом: он не смог набрать необходимое большинство голосов в Бундестаге для немедленного утверждения в должности канцлера Германии, сообщает «Немецкая волна» (перевод — сайт Charter97.org).

Ожидалось, что во вторник Мерц получит поддержку не менее 316 депутатов из 360, однако за него проголосовали лишь 310. И это несмотря на то, что у его блока ХДС/ХСС и коалиционного партнера СДПГ вместе 328 мандатов.

Что будет дальше — пока не ясно. Парламентские фракции экстренно собираются на совещания. Церемония присяги, возможно, будет отложена.

Главный международный корреспондент DW Ричард Уокер отметил: «Если второй тур голосования состоится скоро, то проблем не будет. Но если процесс затянется — стоит ожидать серьезных трудностей».

После голосования Мерц и руководство ХДС/ХСС покинули зал заседаний для участия в закрытом совещании.

Der Spiegel сообщает, что проведение второго тура голосования возможно лишь в случае отказа всех фракций от установленных регламентом сроков. По информации издания, обсуждается возможность нового голосования уже в пятницу.

Германия, похоже, вступает в фазу политической неопределенности, когда стабильность особенно важна.

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