В российских аэропортах накануне прилета Си Цзиньпина в Москву произошел коллапс 6.05.2025, 23:52

Девять самолетов приземлились в Саратове вместо столицы РФ из-за атаки дронов.

Ситуация перед парадом Победы в Москве на 9 мая накаляется. Вечером во вторник, за день до официального визита в Москву лидера Китая Си Цзиньпина, который планирует посетить мероприятия в честь 80-летия Победы, Минобороны РФ заявило об отражении второй за сутки атаки украинских беспилотников на российские регионы. На фоне продолжающихся весь день налетов и остановок работы аэропортов гражданское авиасообщение в стране близко к коллапсу.

Девять самолетов, следовавших в Москву, были перенаправлены на запасной аэродром в Саратове, сообщили РБК в пресс-службе международного аэропорта «Гагарин».

Речь идет о рейсах из Тбилиси (Грузия), Газипаша (Турция), Баку (Азербайджан), Душанбе (Таджикистан), Ташкента (Узбекистан) Минеральных Вод, Ставрополя и Сочи (два борта). «В настоящее время самолеты получают наземное обслуживание. С пассажирами работают представители авиакомпаний», — сообщили в пресс-службе «Гагарина».

Телеграм-канал «Осторожно, новости» писал, что пассажиров рейса «Победы» DP836 Аланья — Москва посадили в Саратове и не выпускали из самолета полтора часа. «В связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства в центральной России рейс DP836 по маршруту Алания (Турция) — Москва (Внуково) произвёл посадку на запасном аэродроме в Саратове. Перелёт рейса в Москву будет осуществлен по мере снятия ограничений. На время ожидания вылета клиенты высажены в здание аэропорта», — сообщили РБК в «Победе».

Представитель Росавиации предупреждал, что самолеты, выполняющие рейсы в Москву, могут быть перенаправлены на запасные аэродромы «в связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства».

«Из-за позднего прибытия воздушных судов в первоначальные аэропорты назначения возможны задержки в выполнении последующих рейсов, — говорится в сообщении. — Специалисты Росавиации и госкорпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации усилили мониторинг деятельности аэропортов и авиакомпаний в столичном регионе».

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