Politico: Венгрия и Словакия — под прицелом ЕС 1 7.05.2025, 12:06

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С вежливыми просьбами покончено.

Евросоюз хочет, чтобы его члены прекратили финансировать войну России в Украине. И с вежливыми просьбами покончено, пишет издание Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Новый амбициозный план Еврокомиссии, представленный во вторник, нацелен на то, чтобы полностью прекратить закупки российского газа к 2027 году. Это решение, по сути, обязывает европейские газовые компании разорвать контракты с Кремлем.

Под прицелом — Венгрия и Словакия, которые продолжают активно сотрудничать с Москвой, несмотря на войну. Будапешт и Братислава не только закупают топливо у «Газпрома», но и блокируют новые санкции и ослабляют поддержку Украине. Теперь ЕС готов действовать жестко: «Иногда большинство принимает решения, когда это необходимо», — заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

Реакция не заставила себя ждать. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал план «серьезной ошибкой», которая «угрожает энергетической безопасности, повышает цены и нарушает суверенитет». Премьер Словакии Роберт Фицо обвинил Брюссель в политическом давлении, создающем условия для роста цен.

Однако в ЕС настроены решительно. «Поверьте, мы знаем, чего хотим и как это сделать безопасно, юридически грамотно и без экономических потрясений», — подчеркнул один из европейских чиновников.

Но скептики предупреждают: даже если план будет принят, страны вроде Венгрии и Словакии могут попросту его игнорировать, прикрываясь «национальной безопасностью». Пока же, как подытожил директор по энергетике и геоэкономике Центра изучения демократии Мартин Владимиров, «Россия продолжает зарабатывать миллиарды».

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