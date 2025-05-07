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В результате боев между Индией и Пакистаном погибли свыше 30 человек

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  • 7.05.2025, 12:44
В результате боев между Индией и Пакистаном погибли свыше 30 человек
Фото: Getty Images

Нью-Дели заявляет, что целью ударов стали террористические лагеря.

Не менее 26 человек, 46 получили ранения в результате ударов индийской армии по территории Пакистана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пакистанские власти.

По данным индийской полиции, в результате пакистанских обстрелов индийском Кашмире погибли 10 человек, 48 получили ранения.

Индийские СМИ пишут, что один из ударов пришелся на штаб-квартиру группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в пакистанском Бахавалпуре. Лидер группировки Масуд Азхар сообщил о гибели 10 своих родственников и четырех соратников.

Индия заявляет, что целью ударов стали террористические лагеря. Пакистанская сторона утверждает, что были поражены гражданские объекты.

Минобороны Пакистана сообщило о пяти сбитых индийских истребителях и одного беспилотника. Ведомство отметило, что индийские самолеты не пересекали границу и применяли дальнобойное оружие.

Индия пока не подтвердила сведения о потерях в авиации. Источники Reuters в индийском Кашмире сообщили о крушении трех истребителей на территории региона.

Наблюдатели ООН, по данным Reuters, посетили Музаффарабад — административный центр пакистанского Кашмира, по которому, как утверждается, были нанесены удары.

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