В результате боев между Индией и Пакистаном погибли свыше 30 человек

В результате боев между Индией и Пакистаном погибли свыше 30 человек1
- 7.05.2025, 12:44
Нью-Дели заявляет, что целью ударов стали террористические лагеря.
Не менее 26 человек, 46 получили ранения в результате ударов индийской армии по территории Пакистана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пакистанские власти.
По данным индийской полиции, в результате пакистанских обстрелов индийском Кашмире погибли 10 человек, 48 получили ранения.
Индийские СМИ пишут, что один из ударов пришелся на штаб-квартиру группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в пакистанском Бахавалпуре. Лидер группировки Масуд Азхар сообщил о гибели 10 своих родственников и четырех соратников.
Индия заявляет, что целью ударов стали террористические лагеря. Пакистанская сторона утверждает, что были поражены гражданские объекты.
Минобороны Пакистана сообщило о пяти сбитых индийских истребителях и одного беспилотника. Ведомство отметило, что индийские самолеты не пересекали границу и применяли дальнобойное оружие.
Индия пока не подтвердила сведения о потерях в авиации. Источники Reuters в индийском Кашмире сообщили о крушении трех истребителей на территории региона.
Наблюдатели ООН, по данным Reuters, посетили Музаффарабад — административный центр пакистанского Кашмира, по которому, как утверждается, были нанесены удары.