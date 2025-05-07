Трамп официально провозгласил 8 мая Днем победы США во Второй мировой войне

Трамп официально провозгласил 8 мая Днем победы США во Второй мировой войне20
- 7.05.2025, 19:43
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Администрация Трампа опубликовала подписанную прокламацию.
Президент США Дональд Трамп официально провозгласил 8 мая Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне, сообщается 7 мая на сайте Белого дома.
Администрация Трампа опубликовала подписанную прокламацию, согласно которой завтра США будут отмечать 80-ю годовщину победы союзных государств над нацизмом и фашизмом, а также завершения Второй мировой войны в Европе.
«8 мая 1945 года союзники приняли безоговорочную капитуляцию Германии — начало конца многолетней, ужасной и жестокой войны. Миллионы бессмысленно загубленных душ служат напоминанием о том, почему мы должны стремиться к миру через силу. Я по-прежнему твердо намерен положить конец бесконечным иностранным войнам и предотвратить дальнейшую гибель людей. Как я заявил в своей инаугурационной речи, мы будем оценивать наш успех не только по выигранным сражениям, но и по войнам, которые мы прекращаем, и самым гордым моим наследием будет наследие миротворца», — цитирует Белый дом президента Трампа.
Вторая мировая война завершилась 2 сентября 1945 года. Тогда на борту американского линкора Миссури был официально подписан акт о капитуляции Японии. Документ подписали, с одной стороны, члены делегации Японской империи во главе с министром иностранных дел Японии Мамору Сигемицу, а с другой — представители союзных государств (США, Китайской Республики, Великобритании, СССР, Австралии, Канады, Франции, Нидерландов и Новой Зеландии).