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The Telegraph: Россия нарушила трехдневное перемирие 734 раза

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  • 8.05.2025, 13:44
The Telegraph: Россия нарушила трехдневное перемирие 734 раза

Артиллерийские обстрелы, авиаудары и попытки штурма.

Россия нарушила трехдневное перемирие, которое она сама объявила, как минимум 734 раза, заявили в Министерстве иностранных дел Украины, сообщает The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что эти нарушения были зафиксированы в первые часы с полуночи до полудня по местному времени. Он также добавил, что российские силы продолжили активно проводить боевые действия вдоль всего восточного фронта.

Согласно заявлениям украинской стороны, на протяжении первых суток перемирия российские войска не только не прекратили атак, но и предприняли 63 «штурмовые операции».

Эти операции включают в себя артиллерийские обстрелы, авиаудары и попытки наступления в различных районах на востоке Украины. Сибига подчеркнул, что России не удалось соблюсти условия перемирия, несмотря на объявленный режим тишины.

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