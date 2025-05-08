Путин не отпустил Кадырова в отставку 1 8.05.2025, 14:51

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На встрече с главой Кремля у него дрожали руки.

Правитель Чечни Рамзан Кадыров не смог добиться от Путина отставки со своего поста. Обсудить этот вопрос он собирался на встрече с диктатором РФ 7 мая, пишет The Moscow Times.

«Сегодня спрошу у президента. Как скажет, так и будет. Но почему нет? Мы все сделали, все построили. А если что, если проблемы какие у кого-то появятся — вернемся!» — сказал Кадыров «Коммерсанту» перед разговором с Путиным. Во время самой встречи Кадыров отчитался о росте экономики Чечни, взлете промышленного производства и строительства, а также снижении безработицы. При этом свой отчет глава республики от начала и до конца читал с листов бумаги, а его руки, как обратили внимание наблюдатели, дрожали.

После встречи с Путиным Кадыров написал, что ему удалось обсудить «ряд важных тем вне протокола» и получить «полное понимание и поддержку». «В завершение Владимир Владимирович, комментируя последние рассуждения в интернете, снова процитировал известные слова Марка Твена: "Сообщения о моей смерти сильно преувеличены". Добавил, что нам еще работать и работать. Приказ Верховного Главнокомандующего выполняю!» — заключил Кадыров.

До этого «Новая газета. Европа» сообщила о резком ухудшении состояния здоровья главы Чечни. По данным источников издания, Кадыров перестал покидать республику и почти все время проводит в клинике «Аймед» в Грозном под постоянным надзором врачей, в том числе остается там на ночь. Издание утверждало, что шесть лет назад у Кадырова диагностировали некроз поджелудочной железы без надежды на излечение.

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