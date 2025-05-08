Билл Гейтс обвинил «богатейшего в мире» Маска в убийстве беднейших детей 8.05.2025, 18:55

Сооснователь корпорации Microsoft раскритиковал закрытие программ USAID.

Сооснователь корпорации Microsoft и филантроп Билл Гейтс обвинил Илона Маска в «убийстве беднейших детей мира» из-за закрытия программ Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом он заявил в интервью Financial Times.

Из-за резкого сокращения финансирования США жизненно важные продукты питания и лекарства испортились на складах, а мир может столкнуться с вспышками таких заболеваний, как корь, ВИЧ и полиомиелит, уверен Гейтс. «Когда богатейший человек в мире убивает беднейших детей в мире, это выглядит не очень хорошо», — сказал он.

В частности, Гейтс упомянул больницу в провинции Газа в Мозамбике, которая занимается профилактикой передачи ВИЧ от матери ребенку, но лишилась грантов: власти США ошибочно решили, что организация поставляет презервативы для ХАМАС в секторе Газа. «Я бы хотел, чтобы он встретился с детьми, которые сейчас инфицированы ВИЧ, потому что он урезал это финансирование», — сказал миллиардер.

По словам Гейтса, Маск, назвавший USAID «преступной организацией», не понимает, чем занимается агентство и как оно работает. В феврале Маск признал, что ошибочно принял мозамбикскую провинцию Газа за палестинскую территорию.

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