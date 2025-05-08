Конклав избрал нового Папу Римского 10 8.05.2025, 19:18

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Из трубы на крыше Сикстинской капеллы поднялся белый дым.

В Ватикане завершился конклав, на котором кардиналы Римско-католической церкви избрали нового Папу Римского. Об окончании голосования возвестил белый дым из трубы на крыше Сикстинской капеллы — символ того, что один из кандидатов набрал более двух третей голосов и стал новым папой.

Имя нового главы Католической церкви официально объявят в ближайшее время с центрального балкона собора Святого Петра. Тогда же станет известно и его папское имя.

Конклав начался 7 мая. Он был созван после смерти предыдущего папы — 88-летнего Франциска, который возглавлял церковь с 2013 года. В голосовании участвовали более 130 кардиналов со всего мира. Оно проходило в условиях строгой секретности: участникам было запрещено пользоваться телефонами и другими средствами связи, доступ в Сикстинскую капеллу для посторонних был закрыт, а военные развернули на территории Ватикана глушилки.

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