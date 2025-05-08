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Мерц заверил Зеленского в продолжении поддержки Украины

  • 8.05.2025, 21:15
Мерц заверил Зеленского в продолжении поддержки Украины

Канцлер Германии и президент Украины провели телефонный разговор.

Президент Украины Владимир Зеленский провел первые переговоры с Фридрихом Мерцом в должности канцлера Германии. Стороны обсудили поддержку Украины.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

По словам Зеленского, переговоры с Мерцом были детальные и хорошие. В частности, президент поздравил канцлера с назначением на должность и пожелал успехов.

Президент отметил, что ожидает от Германии сохранения за собой одной из ключевых ролей в поддержке Украины — для защиты украинцев сейчас и для восстановления страны после завершения войны.

«Есть большой потенциал партнерства между Украиной и Германией и мы уже договорились работать над реализацией многих важных вещей. Обсудили перспективы сотрудничества. Канцлер заверил в продолжении поддержки Украины. Было важно это услышать», - добавил он.

Зеленский также добавил, что вместе с Мерцом будет вестись работа над достойным мира между Украиной и Россией. Президент и канцлер планируют график контактов на ближайшее время.

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