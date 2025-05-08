Мерц заверил Зеленского в продолжении поддержки Украины
- 8.05.2025, 21:15
Канцлер Германии и президент Украины провели телефонный разговор.
Президент Украины Владимир Зеленский провел первые переговоры с Фридрихом Мерцом в должности канцлера Германии. Стороны обсудили поддержку Украины.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.
По словам Зеленского, переговоры с Мерцом были детальные и хорошие. В частности, президент поздравил канцлера с назначением на должность и пожелал успехов.
Президент отметил, что ожидает от Германии сохранения за собой одной из ключевых ролей в поддержке Украины — для защиты украинцев сейчас и для восстановления страны после завершения войны.
«Есть большой потенциал партнерства между Украиной и Германией и мы уже договорились работать над реализацией многих важных вещей. Обсудили перспективы сотрудничества. Канцлер заверил в продолжении поддержки Украины. Было важно это услышать», - добавил он.
Зеленский также добавил, что вместе с Мерцом будет вестись работа над достойным мира между Украиной и Россией. Президент и канцлер планируют график контактов на ближайшее время.