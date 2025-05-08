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Президент Германии подчеркнул роль белорусов в победе над нацизмом

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  • 8.05.2025, 21:46
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Президент Германии подчеркнул роль белорусов в победе над нацизмом

Франк-Вальтер Штайнмайер также призвал власти РФ не фальсифицировать историю.

Федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая в Бундестаге во время мемориальной церемонии по случаю 80-летия окончания войны в Европе в 1945 году, особо подчеркнул, что в тогдашней Красной армии воевали не только русские.

По словам немецкого президента, нацистский режим победили «американцы, британцы, французы, а также Красная Армия, в составе которой были солдаты из России, Украины, Беларуси и представители других наций».

Также он открытым текстом сказал, что «освободители Освенцима превратились в новых агрессоров», а путинские нарративы о продолжении борьбы с фашизмом в Украине охарактеризовал как «фальсификацию истории — не что иное, как прикрытие империалистического безумия, тяжелейшей несправедлиовости и самых тяжких преступлений».

Политический аналитик Александр Фридман отмечает: «Формулировки подобраны с особым смыслом и выглядят даже жестче, чем ожидалось».

Официальных дипломатических представителей путинского и лукашенковского режимов на эту церемонию принципиально не пригласили.

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