Президент Германии подчеркнул роль белорусов в победе над нацизмом

Президент Германии подчеркнул роль белорусов в победе над нацизмом4
- 8.05.2025, 21:46
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Франк-Вальтер Штайнмайер также призвал власти РФ не фальсифицировать историю.
Федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая в Бундестаге во время мемориальной церемонии по случаю 80-летия окончания войны в Европе в 1945 году, особо подчеркнул, что в тогдашней Красной армии воевали не только русские.
По словам немецкого президента, нацистский режим победили «американцы, британцы, французы, а также Красная Армия, в составе которой были солдаты из России, Украины, Беларуси и представители других наций».
Также он открытым текстом сказал, что «освободители Освенцима превратились в новых агрессоров», а путинские нарративы о продолжении борьбы с фашизмом в Украине охарактеризовал как «фальсификацию истории — не что иное, как прикрытие империалистического безумия, тяжелейшей несправедлиовости и самых тяжких преступлений».
Политический аналитик Александр Фридман отмечает: «Формулировки подобраны с особым смыслом и выглядят даже жестче, чем ожидалось».
Официальных дипломатических представителей путинского и лукашенковского режимов на эту церемонию принципиально не пригласили.