Британские ученые попытаются охладить Землю 4 8.05.2025, 21:56

Они проверят эффективность нескольких геоинженерных методов по отражению части солнечных лучей.

Британское правительственное Агентство передовых исследований и изобретений (Aria) займется испытаниями нескольких геоинженерных методов понижения температуры на планете. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Как сообщили в агентстве, речь идет о таких методах как распыление в стратосфере частиц, отражающих солнечный свет, осветление отражающих облаков с помощью распыления морской воды и закачивание воды в морской лед, чтобы сделать его толще.

Предполагается, что все эти методы могут помочь снизить глобальную температуру на планете. В Aria отметили, что очень важно как можно быстрее проверить эффективность этих методов, так как процесс глобального изменения климата приближается к точке невозврата.

В то же время у геоинженерных методов борьбы с изменением климата есть много противников, которые заявляют, что такой подход сам по себе чреват не менее разрушительной глобальной катастрофой. В этой связи в агентстве подчеркнули, что эксперименты будут иметь небольшой масштаб и подвергнутся строгой оценке перед тем, как быть продолженными.

В самом Aria также согласны, что традиционный метод борьбы с глобальным изменением климата, а именно сокращение выбросов парниковых газов, — самый безопасный, но подчеркивают, что время на исходе.

«Цель программы — изучить, и изучить как можно более прозрачно, можно ли будет безопасно использовать любой из предложенных подходов для охлаждения», — сказал профессор Марк Саймс, директор программы в Aria.

В то же время противники геоинженерного подхода к борьбе с глобальным изменением климата раскритиковали эту идею. «Солнечная геоинженерия может иметь глобальные и очень тяжелые последствия. Финансирование Великобританией этой программы создает опасный прецедент для других правительств, чтобы они подхватили эту идею, и верхом глупости является открытие двери для полевых экспериментов при отсутствии какого-либо национального или международного управления», — подчеркнул профессор Оксфордского университета Рэймонд Пьерреумберт

Общее финансирование программы Aria по геоинженерным методам охлаждения Земли составляет 56,9 миллиона фунтов стерлингов (около 76 миллионов долларов). На эти деньги предполагается не только проверить их эффективность, но и исследовать возможное влияние этих методов на глобальный климат и разработать схему международного управления подобной программой.

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