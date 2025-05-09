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Дэвид Бекхэм купил еще один футбольный клуб

  • 9.05.2025, 1:04
Дэвид Бекхэм купил еще один футбольный клуб

Экс-футболист приобрел команду из четвертого английского дивизиона.

Дэвид Бекхэм купил клуб из четвертого английского дивизиона «Солфорд Сити». Об этом сообщает официальный сайт «Солфорда».

«Я вырос в Солфорде. У меня остались такие приятные воспоминания о времени, когда я там жил. Это место и его жители сыграли важную роль в моей футбольной карьере», — сказал Бекхэм.

Вместе с Бекхэмом долю в клубе купил его бывший партнер по выступлениям за «Манчестер Юнайтед» Гари Нэвилл. The Athletic пишет, что они потратили несколько месяцев на поиск инвестиционных партнеров.

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