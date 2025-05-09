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Латвия вводит новые ограничения для белорусов

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  • 9.05.2025, 12:30
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Латвия вводит новые ограничения для белорусов

Они затронут и граждан РФ.

Депутаты Сейма Латвии в четверг поддержали во втором чтении поправки к закону о национальной безопасности, предусматривающие запрет для граждан России и Беларуси на трудоустройство или оказание услуг в критической инфраструктуре, сообщает Delfi.

Критической инфраструктурой являются расположенные в Латвии объекты, системы или их части, которые играют значительную роль в реализации важных общественных функций, а также в обеспечении охраны здоровья, безопасности, экономического или социального благосостояния людей.

Поправки предусматривают, что граждане России и Беларуси не смогут быть трудоустроены или оказывать услугу в критической инфраструктуре или в особо значимой в европейском масштабе критической инфраструктуре, если предоставление услуги включает доступ к информации или технологическому оборудованию, значимым для функционирования критической инфраструктуры.

Граждане России или Беларуси смогут выполнять работу в критической инфраструктуре или критической инфраструктуре европейского значения в порядке исключения на основании отдельного разрешения органа госбезопасности.

Кроме того, поправки предусматривают, что Россия или Беларусь, ее граждане или зарегистрированные в России или Беларуси юридические лица впредь не смогут становиться владельцем, руководителем или истинным бенефициаром критической инфраструктуры или особо значимой в европейском масштабе инфраструктуры, а также подданным России или Беларуси будет запрещено занимать должности в структурах критической инфраструктуры и управления особо значимой в европейском масштабе критической инфраструктурой.

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