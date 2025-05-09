Удары по разным фронтам: ЦАХАЛ нанес серьезный ущерб ХАМАСу 9.05.2025, 15:28

За последние сутки ВВС атаковали около 60 целей.

Армия обороны Израиля продолжает масштабные действия против террористических группировок в секторе Газа. Как пишет «Курсор», об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа в пятницу. По информации военных, в течение последней ночи были уничтожены десятки целей, связанных с ХАМАСом.

«Силы ЦАХАЛа при поддержке разведки, Южного командования и ШАБАКа продолжают уничтожать террористическую инфраструктуру и ликвидировать боевиков», — говорится в официальном заявлении.

Военные рассказали, что минувшей ночью они заметили боевика, вышедшего из подземного туннеля рядом с их позицией. Он был немедленно ликвидирован. Кроме того, израильский беспилотник атаковал здание, из которого ранее был произведён противотанковый обстрел по позициям ЦАХАЛа. Целью было устранение немедленной угрозы.

В операции активно участвует 36-я дивизия. Она действует как с воздуха, так и с земли в южной части сектора. По словам армейских источников, при поддержке ВВС они нанесли удары по десяткам объектов, связанных с ХАМАСом.

Также продолжают действовать силы 143-й дивизии и 252-й дивизии. Они ведут боевые действия как в южной, так и в северной части Газы. Основная цель — уничтожение инфраструктуры террористов.

По оценкам армии, за последние сутки ВВС атаковали около 60 целей. Среди них — боевики, склады оружия и военные сооружения.

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