Физики разгадали тайну аплодисментов 2 1.06.2025, 11:11

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Звук создает не удар ладоней.

Американские ученые из Корнелльского университета и Университета Миссисипи раскрыли физический механизм хлопков в ладонях. Оказалось, привычный звук аплодисментов возникает не от удара ладоней друг о друга, а благодаря сложному акустическому эффекту. Исследование опубликовано в научном журнале Physical Review Research (PRR).

Когда руки смыкаются, между ладонями образуется воздушный карман. Быстрое выталкивание воздуха через узкое отверстие между большим и указательным пальцами создает характерный звук. Этот процесс аналогичен резонансу Гельмгольца — явлению, которое можно наблюдать, если подуть в горлышко пустой бутылки.

Ученые впервые комплексно изучили феномен аплодисментов, используя живые эксперименты с участниками, теоретическое моделирование и силиконовые модели рук.

Они установили, что громкость и продолжительность хлопка зависят от скорости смыкания ладоней, их формы и даже мягкости кожи. Эластичность рук объясняет, почему аплодисменты звучат так кратко — мягкие ткани поглощают значительную часть звуковой энергии.

Полученные результаты могут найти неожиданное применение. Ученые предполагают, что уникальные акустические характеристики хлопка могут стать новым биометрическим идентификатором, подобно отпечаткам пальцев.

Также исследование поможет усовершенствовать методы музыкального образования, где хлопки традиционно используются для обучения ритму.

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