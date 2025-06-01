В России заявили, что мосты в Курской и Брянской областях были подорваны 4 1.06.2025, 11:41

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Уголовные дела расследуются по статье о теракте.

Автомобильный мост в Брянской области и железнодорожный в Курской якобы были подорваны. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По ее словам, в Брянской области в результате подрыва автомобильного моста его конструкции обрушились на проходивший под ним пассажирский поезд.

«В Курской области 1 июня 2025 года около 3 часов ночи также произошел подрыв железнодорожного моста, от чего проходящий железнодорожный состав упал на автомобильную дорогу. В результате произошедшего пострадали машинист и два его помощника», — рассказала Петренко.

Уголовные дела расследуются по статье УК РФ о теракте. Расследованием занимается Главное следственное управление СК РФ.

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