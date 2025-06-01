Польская диаспора идет на выборы: ее голос может изменить многое
- 1.06.2025, 12:01
Уже проголосовали поляки, проживающие в США.
Рекордное число поляков за рубежом собираются проголосовать во втором туре президентских выборов, сообщает «Польское радио».
В Германии для голосования во втором туре зарегистрировались рекордные 115 тысяч поляков. Это на треть больше, чем две недели назад. В этой стране сегодня можно проголосовать на 54 избирательных участках.
Рекордный интерес к выборам фиксируется и среди голландской диаспоры поляков. В воскресенье для голосования зарегистрировалось на одиннадцать тысяч человек больше, чем две недели назад.
Это означает, что в общей сложности на избирательные участки придут почти 42 тысячи поляков. Они будут голосовать в 15 избирательных округах в Амстердаме, Гааге, Бреде, Гронингене и Брюнсюме.
В Испании более 26 тысяч граждан Польши зарегистрировались для участия во втором туре выборов. Всего можно проголосовать на 20 избирательных участках по всей стране, включая Канарские и Балеарские острова.
Число поляков, зарегистрированных для голосования в Великобритании, превысило 185 тысяч человек. Это абсолютный рекорд. Между раундами пришло почти 50 тысяч человек.
В Соединенном Королевстве проживает около 800–850 тысяч польских граждан.
Отметим, что уже проголосовали поляки, проживающие в США. Из-за разницы во времени голосование в Америке всегда проводится накануне.
Напомним, в Польше начался второй тур президентских выборов, в котором сошлись кандидат от «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский и поддерживаемый «Правом и справедливостью» Кароль Навроцкий.